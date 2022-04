Fortenseizoen van start: "We willen het verhaal graag blijven vertellen"

Er is een grote hoeveelheid forten in onze provincie, De Stelling van Amsterdam alleen al kent 42 forten en 4 batterijen. De belangstelling voor deze verdedigingsmechanismen wordt steeds groter. Dit weekend is het fortenseizoen van start gegaan, zo ook bij Fort bij Edam. Voor kinderen is er een speciale paasspeurtocht uitgezet.

Fort bij Edam - NH Nieuws

"Fort bij Edam is de laatste van de Stelling van Amsterdam en is gelukkig nooit in gebruik geweest", zegt Theo van Baar enthousiast terwijl hij een A4'tje met de speurtocht aan een jonge bezoeker geeft. "Met eerste paasdag zijn we extra open omdat we het zo leuk vinden om alle jonge en oudere bezoekers te mogen verwelkomen." Theo is vrijwilliger bij Stichting Fort bij Edam, hij houdt het mooie fort, dat uit 1913 stamt, goed bij. "Met het museum willen we de geschiedenis weer dicht bij de mensen brengen." Naam van de paashaas Naast dat deze dag een feest is voor het fort, is het ook Pasen. Daarom mogen de kinderen een speurtocht doen op zoek naar de naam van de paashaas. Al spelenderwijs komen ze langs de enige nog bewaard gebleven keuken van de Stelling van Amsterdam, door lange gangen en naar het dak om te genieten van het uitzicht. Wat de naam van de paashaas is wilde Theo niet verklappen, wel heeft een goede speurder, die op het moment aan het knutselen was het ontdekt; Leonard Langoor.

Vleermuizen De keuze voor de start van het seizoen komt vanuit een bijzondere hoek. De vleermuis, dit zwarte diertje leeft in veel van de forten en wilt het liefst zo min mogelijk gestoord worden.

De Stelling van Amsterdam, waar Fort bij Edam deel van is, is officieel Unesco-erfgoed. Vorig jaar is daarbij ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan toegevoegd. Juke van Niekerk van belangenorganisatie Liniebreed vertelt dat deze erkenningen de interesse in ons Nederlands erfgoed ook steeds meer doet aansterken.