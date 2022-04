Interim-coach Jeroen Smits wil rust terug bij SEW: "Vertrouwen moet worden hersteld"

Het zijn tumultueuze weken bij de handbalsters van SEW. Na het plotselinge ontslag van hoofdtrainer Arthur Langedijk en het vertrek van tussenpaus Rick Boonkamp , is nu Jeroen Smits naar voren geschoven om het seizoen van de Nibbixwouders tot een goed einde te brengen. "Het is nu eerst tijd om de rust terug te brengen en weer plezier in het spel te krijgen", zegt Smits.

Na het vertrek van Langedijk werd bekend dat het trio Rik Boonkamp, Jeroen Smits en Theo Bakker samen het seizoen zouden afmaken. Nadat Boonkamp het na één duel voor gezien hield, is het nu de beurt aan Smits voor de laatste vijf wedstrijden van het seizoen. "We hebben een goed gesprek gevoerd met de selectie en er is wederzijds vertrouwen om het seizoen samen tot een goed einde te brengen", aldus Smits. "Er is een streep gezet onder alles wat er is gebeurd en we moeten weer vooruit kijken."

Doelstelling

SEW is ondanks de onrustige situatie nog wel gewoon volop in de strijd om een Europees ticket voor volgend seizoen. "Eerlijk gezegd is dat niet de eerste doelstelling op dit moment. We willen eerst weer het vertrouwen terug krijgen binnen de groep. We moeten met ze allen de schouders eronder zetten."