Wilde achtervolging huiselijk geweldpleger (26) eindigt in botsing met politieauto

Een wilde achtervolging van een man (26) uit Amsterdam-Noord, die op de vlucht sloeg na een melding van huiselijk geweld, eindigde vanmiddag met een botsing in Assendelft. Bij het Kaaikpad, vlakbij winkelcentrum Kaaikhof, knalde de verdachte met zijn wagen op een politieauto. Hij kon daarna direct worden aangehouden.

Nadat de politie in Amsterdam op een melding afkwam van een mishandeling in relationele sfeer, bleek de man er al vandoor te zijn gegaan.

Klopjacht

Met twee helikopters, motoragenten en verschillende politieauto's, ondersteund door collega's van politie Noord-Holland, werd via de A8 de achtervolging ingezet. "De man was op de vlucht geslagen en negeerde alle stoptekens. Daarom hebben we de hulp ingeroepen van Politie Noord-Holland", legt een woordvoerder van de Amsterdamse politie uit.

De klopjacht werd uiteindelijk door de verdachte zelf beëindigd, toen hij op de auto van een van zijn achtervolgers botste, in de wijk Saendelft bij het Kaaikpad. "De botsing tussen de verdachte en onze collega's was gelukkig niet ernstig. De verdachte is meteen aangehouden."