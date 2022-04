Festivalgangers kunnen eindelijk weer los op DGTL: "Super lekker weer, het kan niet beter"

Festival DGTL is na twee jaar weer terug van weggeweest. Na een lange coronapauze gaan dit paasweekend duizenden mensen los op de NSDM-werf. Het Amsterdamse festivalseizoen is daarmee officieel geopend.

De sfeer zit er goed in op de NDSM-werf. Festivalgangers zijn blij dat ze na twee jaar DGTL eindelijk weer kunnen bezoeken: "Het is geweldig, ook fijn dat het gewoon weer kan zonder testen", aldus een enthousiaste festivalbezoekster.

Dj Julian Anthony is opgetogen dat hij weer kan doen wat hij het liefste doet: "Om na twee jaar te mogen draaien is super vet. Eigenlijk best wel onbegrijpelijk. Het is super lekker weer. Het kan niet beter."