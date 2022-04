Wie is getuige van de diefstal of crash Maserati in Blaricumse woonwijk?

Het ongeluk gebeurde gisteravond rond half tien aan de Windvang, middenin een woonwijk. De auto bleek even verderop te zijn gestolen, laat een woordvoerder van de politie Midden-Nederland weten. "We ontvingen een melding van een ongeval, een auto was tegen een boom gereden en op de kop belandt. Daarna bleek de auto te zijn gestolen."

De politie is momenteel bezig met een buurtonderzoek en vraagt getuigen van de diefstal of van de botsing zich te melden. "We zijn druk op zoek naar de inzittende van het voertuig. Verder hebben we het nadrukkelijke verzoek aan mensen die iets hebben gezien of gehoord of in het bezit zijn van camerabeelden, zich te melden bij de politie."

Het model, een Maserati GranTurismo, heeft een nieuwprijs van boven de tweehonderdduizend euro en een vermogen van 440 pk.