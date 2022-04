Kunstenaars trekken op praalwagens door Amsterdam: "Het is vieren en protesteren tegelijkertijd"

De CSA werd in 2011 opgericht om aandacht te vragen voor het belang van vrije ruimten voor kunstenaars om te wonen en te werken. Het is een vereniging van veertig onafhankelijke creatieve initiatieven die zelfstandige woon-werkpanden en vrije culturele ruimten hebben. Hierin huizen meer dan 3500 kunstenaars en culturele ondernemers.

Dat de organisatie inmiddels tien jaar bestaat is voor een deel reden tot feest, zegt Arjen Lancel, mede-organisator van het Kunstcorso. "Maar het is vieren en protesteren tegelijkertijd. Kunstenaars worden de stad uitgejaagd. En er is heel weinig aanwas van jonge kunstenaars in de stad. Omdat er gewoon geen plek meer is. Er zijn weinig nieuwe ateliers, of ze zijn peperduur."

