Alle bewoners asielzoekersboten inmiddels overgeplaatst na salmonella-uitbraak

Alle bewoners van de twee opvangboten in Haarlem zijn overgeplaatst naar Arnhem en naar Hardenberg. Dit was noodzakelijk omdat er op beide boten eerder deze week sprake was van een salmonella-uitbraak.

Dit betekent dat zowel de opvangboten Liberty Ann en Virginia nu geen bewoners meer aan boord hebben. 96 asielzoekers zijn overgeplaatst naar een andere opvangboot in de Rijnhaven bij Arnhem en twaalf bewoners naar het asielzoekerscentrum Hardenberg, meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De opvang is wel van tijdelijke aard. De gemeente Arnhem is bereid om de 96 asielzoekers maximaal drie weken op te vangen. Hoelang de bewoners in Hardenberg kunnen verblijven is nog niet duidelijk. "Het is wel het uitgangspunt dat ze uiteindelijk weer terugkeren naar de boten in Haarlem", laat een woordvoerder van het COA weten aan NH Nieuws.

Salmonella

Ruim vijftig asielzoekers die op de opvangboot Liberty Ann verbleven, zijn besmet met de salmonellabacterie. Zeven bewoners zijn in het ziekenhuis opgenomen. Ook op de andere boot, de Virginia, dook de bacterie op. De salmonellabacterie, ook wel buiktyfus, kun je krijgen door besmet voedsel of water te drinken.

“We doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen. Vandaar ook het besluit om mensen zoveel mogelijk bij elkaar te houden. De zieke bewoners en hun kamergenoten zijn al eerder verhuisd. Zij verblijven nu tijdelijk in Laag Zuthem”, aldus de woordvoerder van het COA. Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan naar de bron van de uitbraak door de GGD Kennemerland.