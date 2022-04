Paasactie voor Oekraïense vluchtelingen: "Dat ze ook een feestelijke dag hebben"

De Zaanse Julia is gek op Pasen. Een feest dat ze graag deelt met haar kinderen en haar familie. En dat gevoel gunde ze dit jaar ook aan de vluchtelingen uit Oekraïne op het Zaanse Hembrugterrein. Samen met haar vriend Edgar zamelde ze eten, drinken en speelgoed in die het paar vanochtend ging overhandigen.

Voor hun paasactie hadden Julia en Edgar een speciale poster gemaakt die ze overal in hun eigen buurt, de Rosmolenbuurt in Zaandam, hebben opgehangen. Ook via Facebook hebben ze aandacht gevraagd voor hun actie.

Edgar heeft zelfs de afgelopen week vrij genomen van zijn werk om goederen in te zamelen. "Heel veel mensen hebben op het laatste moment afgezegd en dat vind ik heel jammer. En dan is de kat gisteravond ook nog doodgegaan."

Het zit het stel dus niet mee, maar desondanks willen ze graag de spullen die er wel zijn naar het Hembrugterrein brengen. Daar worden ze voor de deur ontvangen door Michiel van het Leger des Heils. "Het is een prachtig gebaar zegt hij en we kunnen we alles gebruiken want de mensen hebben gewoon niks als ze hier komen", vertelt Michiel. Vanwege de strenge privacy-regels mogen we niet naar binnen, maar Michiel gaat even kijken of er Oekraïners zijn die even met Julia en Edgar willen praten.

Opluchting

Na een tijdje komen er twee vrouwen naar buiten. Ze spreken een klein beetje Engels en zijn zichtbaar blij met het lekkers dat Edgar en Julia meegenomen hebben. Tot opluchting van het paar dat zich toch een beetje schaamde voor de kleine hoeveelheden.

Er mengen zich drie jonge jongens in het gesprek die heel blij zijn dat ze in Nederland worden opgevangen. Van de vrijheid die ze hier zien worden ze helemaal gelukkig, zeggen ze. "Hier kun je gewoon zijn, wie je bent", zegt Nikita die vandaag 23 is geworden.

Edgar trekt de stoute schoenen aan en vraagt aan Michiel of hij de jongens mag uitnodigen voor een etentje bij hun thuis. Edgar en Julia omhelzen de jongens en de vrouwen en gaan met een goed gevoel naar huis.