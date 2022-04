Heroïsche comeback van AFC tegen Koninklijke HFC levert gelijkspel op

De strijd om de tweede plaats in de tweede divisie tussen AFC en Koninklijke HFC is geëindigd in 3-3. Na 87 minuten stond het 0-3 in Amsterdam, maar de thuisploeg wist op miraculeuze wijze nog gelijk te maken.

Mehmet Yuksel zette Koninklijke HFC in de 25e minuut verdiend op voorsprong. Hij scoorde met een fraai boogballetje. Raily Ignacio had vervolgens de gelijkmaker op zijn voet, maar zijn inzet werd op het laatste moment geblokt. De thuisploeg raakte ook de paal, maar na rust was het HFC dat de klok sloeg.

Sietse Brandsma werd door AFC-doelman Patrick Zonneveld gevloerd in het strafschopgebied. De toegekende strafschop werd echter gestopt door de keeper. Toch wist Brandsma snel daarna de 0-2 te maken. Toen Tros na 79 minuten voor 0-3 zorgde leek de wedstrijd gespeeld.

Van 0-3 naar 3-3 in zes minuten

AFC toonde veerkracht en kwam via een eigen doelpunt van Oscar Wilffert in de 88e minuut op 1-3. In blessuretijd tekende Joel Tillema voor de tweede AFC-goal, waarna het geloof plots terug was. Ignacio zette de wedstrijd compleet op zijn kop door in de 94e minuut voor 3-3 te zorgen.

Tim Linthorst van AFC kreeg daarna nog zijn tweede gele kaart en haalde het einde van de Noord-Hollandse kraker niet. Het gelijkspel is een flinke streep door de rekening voor Koninklijke HFC, omdat koploper Katwijk wel won. Het gat tussen de nummers één en twee van de tweede divisie is zeven punten. Nummer vier AFC heeft vier punten minder dan de Koninklijke.

Thuisnederlaag voor Jong Volendam

Eerder op de middag ging Jong FC Volendam thuis met 2-0 onderuit tegen Scheveningen. De Volendammers kregen veel kansen, maar de bal wilde er niet in. Via Jari de Jong en Michael de Niet troffen de bezoekers in de laatste tien minuten wel doel.

Jong Volendam staat 25 duels op de twaalfde plaats. Scheveningen is de nummer negen op de ranglijst.