Young Art Festival verhuist naar Landgoed Rorik: "Nieuw begin als groeiend festival"

Het Young Art Festival kan dit jaar na twee jaar gedwongen pauze weer vernieuwende kunst en cultuur laten zien. Dat gaat het festival doen op een nieuwe locatie. Park Westerhout is verleden tijd, in juli dit jaar zal het festival plaatsvinden op Landgoed Rorik dat volop in ontwikkeling is en waar nog genoeg te doen valt om klaar te zijn voor de ruim 3000 verwachte festivalgasten.

Stella van Lieshout erkent dat het terrein zo op het eerste oog nog een beetje kaal aanvoelt. "Het is ongeveer 3 hectare festivalterrein wat nu alleen nog polder is met een paar bomen." De verhuizing is nodig omdat het festival naar eigen zeggen uit zijn voegen barst in park Westerhout en ondanks de vele mooie jaren dat het festival daar werd gehouden is het nu tijd voor deze stap. Echte zorgen over of het festival een mooie vorm gaat vinden op deze nieuwe plek heeft de organisator niet. "Dat is ook het hele concept ook. Met het planten van bomen en het maken van nieuwe infrastructuur. We zien dit eigenlijk als een nieuw begin als groeiend festival. We hopen dat kunstenaars op een nieuwe manier uitgedaagd worden." Tekst gaat verder onder de videoreportage over de nieuwe festivallocatie:

Young Art Festival Beverwijk heeft een nieuwe locatie - NH Nieuws

Meer specifiek zijn er wel zaken die echt ruim voor het festival uitgedacht en gerealiseerd moeten worden. "We zijn bezig met het nadenken over looppaden en wat verhogingen, landschapskunst in het terrein. Daarnaast gaan we natuurlijk tijdens de opbouwweek van het festival de boel vullen met mooie kunstwerken en prachtige podia.", aldus Stella. Kogel door de kerk Kasper Hoex werkt met een team al zo'n twee jaar aan de realisatie van een camping, restaurant, boomgaard en nog veel meer op het landgoed. Daar komt nu dan, sneller dan gedacht, dus ook een festival bij. Daarover vertelt Kasper: "Er waren wat linkjes met het Young Art Festival en toen kwamen we er over te spreken. Toen is dat een beetje gaan broeien en nu is de kogel door de kerk. Ik zie het heel erg voor me!" Tekst gaat door onder de foto.

Jasper Leegwater / NH Nieuws

De eerste reacties op de verhuizing zijn overwegend positief. Stella vertelt dat er natuurlijk ook mensen zijn die het heel erg jammer vinden dat de oude, vertrouwde locatie vaarwel wordt gezegd. Met de verhuizing is het festival wel helemaal klaar voor de toekomst. "Als we deze locatie ooit ontgroeien dan is dat denk ik wel lang, lang, lang nadat ik ook al niet meer Young Art ben. We kunnen hier zeker even door en dat is absoluut de ambitie", besluit Stella. Tickets voor het festival zullen zeer binnenkort in de verkoop gaan. Het Young Art Festival wordt op 15 en 16 juli gehouden.