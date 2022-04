Paul Buis uit Zwaag repareert, checkt en doneert 155 fietsen aan Oekraïense vluchtelingen

Buis krijgt fietsen uit alle hoeken van de wereld, die hij opknapt, controleert en uitgeeft aan iedereen die een fiets nodig heeft, maar deze zelf niet kan betalen. "Iedereen is bij ons welkom."

Buis kwam bij de opvang in Scharwoude terecht via buurtbewoner Gert Elzinga, die hem benaderde voor de fietsen. "Ik liep daar rond en dacht, 'wat zou het geweldig zijn als er voor deze mensen ook wat fietsen komen. Scharwoude is een beetje afgelegen, maar met de fiets ben je zo in Hoorn. Of je kunt eventueel wat rondjes maken in de omgeving'."

Elzinga ging op fietsenjacht, maar dat bleek niet gemakkelijk. Tot hij op het initiatief van Paul Buis stuitte. "Paul was gelijk heel genereus, wilde het graag regelen." De komende weken worden er daarom 155 fietsen klaargezet.

Blijdschap

In het paasweekend kwam een Oekraïens gezin de eerste drie fietsen ophalen. Onder genot van een paasontbijtje, dat Buis voor de gelegenheid had neergezet. "Ik maakte een wandelingetje door het dorp en toen kwam ik deze mensen tegen", vertelt Elzinga. "Dat waren de eerste mensen aan wie ik wilde vragen of ze een fiets wilde hebben. Dan merk je zoveel blijdschap en enthousiasme."

Het gezin vluchtte een week na de start van de oorlog uit Loetsk, het westen van Oekraïne. "We zijn onder de indruk van iedereen die we hier ontmoet hebben", vertelt de gevluchte Tetyana Yevdokymova. "We wonen bij een aardige familie die ons onderdak biedt en ons helpt met onderwijs en geldzaken. We zijn dankbaar voor alle hulp en voelen veel steun van iedereen."