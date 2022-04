Het vaarseizoen is begonnen op de Noorderplas, maar wat waren de regels ook alweer?

Het paasweekend is de officiële start van het vaarseizoen in Dijk en Waard. Door de grotere doorvaarbaarheid begint het druk te worden op het water. Om overlast tegen te gaan, is het belangrijk dat iedereen zich wel netjes aan de regels houdt op het water. Ook is er een nieuwe regel in het leven geroepen: de bootregistratie.

De sluis in Broek op Langedijk is dit weekend weer geopend en daarmee ook de toegang tot het water. Het Rijk der Duizend Eilanden is een populair gebied voor waterrecreanten. Er wordt gevaren, gezwommen, gekanood en gesupt. En het wordt steeds drukker op het water. "Omdat het vaargebied uitgebreider wordt, en meer mensen hebben geld voor een bootje", vertelt Rob Vroegop van Langedijk Waterrijk. Doorvaarbaarheid Doordat steeds meer bewoners in gemeente Dijk en Waard ligplaatsen hebben aan het doorvaarbare water van het Rijk der Duizend Eilanden stijgt ook de hoeveelheid boten op het water. Met overlast voor de bewoners en gevaarlijke situaties in de sloten als gevolg. "Alles valt of staat met communiceren naar elkaar en je houden aan de regels", aldus Vroegop.

Quote "Als iedereen zich gewoon aan de regels houdt, dan is er niks aan de hand" Rob vroegop, Langedijk waterrijk

De gemeenteraad heeft daarom besloten dat alle boten in dit gebied geregistreerd moeten worden. "Op die manier kunnen we beter achterhalen wie de overlast veroorzaakt", licht Ilse Tienstra van de politie toe. "En dat is wel nodig, we hebben al jarenlang overlast hier in het gebied." De bootregistratie is niet de enige nieuwe regel. Ook mag er tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's ochtends niet gevaren mag worden. En het is ook verboden voor jongeren onder de twaalf jaar om te varen met een motorboot. Vroegop is blij met de nieuwe regels en hoopt dat deze ook gehandhaafd worden."En als iedereen zich gewoon aan de regels houdt, dan is er niks aan de hand."

Regels op het water - De maximum vaarsnelheid is 6 km/u. Alleen op het kanaal Alkmaar-Kolhorn mag je harder, namelijk 9 km/u.

- Een motorboot die harder kàn varen dan 20 km/u, mag je alleen besturen als je ouder bent dan 18 jaar en een vaarbewijs hebt.

- Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen alleen een motorboot besturen die niet harder kàn dan 13 km/u. Kinderen jonger dan de 12 jaar mogen dus helemaal geen motorboot besturen.

- Varen met een mechanisch (of elektrisch) aangedreven boot in het Oosterdel is niet toegestaan. Roeien, surfen en kanoën mag wel.

- Op het water mag je geen overmatig alcohol drinken. Gemeente Dijk en Waard

