Mountainbikeparcours De Goorn is klaar voor gebruik: "Ik ben apetrots"

"Er moet meer komen voor de jeugd", zei Jan Bosman nog een jaar geleden, en dat is nu gelukt. Sinds afgelopen weekend kan het mountainbikeparcours in De Goorn gebruikt worden. Iets waar Jan met al zijn enthousiasme zich het afgelopen jaar hard voor heeft gemaakt. "Ik ben apetrots."

Vorig jaar startte Jan een petitie voor de aanleg van het mountainbikeparcours. Als fanatiek sporter, docent en vader mistte hij in de omgeving iets laagdrempeligs voor de jeugd. "De speeltuin ontgroeid, wat nu? Het parcours is vrij toegankelijk en nodigt uit tot buiten spelen en sporten", vertelt Jan.

Er moeten nog wat kleine aanpassingen gedaan worden: er wordt nog gras gezaaid en groen geplant om het parcours heen. Maar het mountainbikeparcours is al open. "We zien al veel kinderen en ouders gebruik maken van de route. Prachtig om te zien dat het enthousiasme zo groot is."

"Ik hoop dat we op deze manier bijdragen aan mooie herinneringen maken en meer vitaliteit"

De petitie werd met veel enthousiasme ontvangen, ook de gemeente was positief. "Toen we met elkaar om tafel zaten, ging het eigenlijk heel vlot." Al snel vond Jan partners zoals MTB-Noordwest en een groep vrijwilligers. "Samen kom je verder!"

Clinics en trainingen

"Rij altijd met een helm. Veiligheid voorop! Ook is een langebroek of kniebeschermers en handschoenen belangrijk", heeft Jan als advies voor de kinderen. Hij hoopt in de toekomst ook clinics en trainingen te geven aan de jeugd om ze meer ervaring mee te geven. "Samenhorigheid, leuk en belangrijk voor de behendigheid en de controle van de fiets."



Het parcours wordt in mei officieel geopend. "Voor mij is de uiteindelijke totstandkoming van de mountainbikeroute de kers op de taart en ik hoop dat het veel gebruikt gaat worden en we op deze manier bijdragen aan mooie herinneringen maken en meer vitaliteit."