Bewoners Zuidas kunnen volgend jaar op 'kunstbrug' naar De Boelelaan lopen

"We hebben hier te maken met een bijzonder ontwikkelingsgebied waarbij wij extra kwaliteit willen toevoegen aan de openbare ruimte", laat de ontwikkelaar van de brug weten. "Dat is wat wij de gemeente en de bewoners en gebruikers van het gebied aanbieden met deze brug."

De werkzaamheden moeten begin 2023 starten. "In de zomer van 2023 kunt u dan in de volle zon vanaf de aanlandplaats aan de Rosy Wertheimstraat over De Kunstbrug naar de De Boelelaan wandelen", laat de gemeente weten.