DENK: stop met auto's weren vanwege voorspelde versobering dienstregeling

Schriftelijke vragen ingediend over mogelijk 30% minder OV volgend jaar. Is het college bereid om agenda autoluw te heroverwegen gezien mensen geen alternatief op de auto hebben?



In de buitenwijken is het OV nu al niet op gewenste niveau!#OV #Autoluw #Mobiliteitsarmoede pic.twitter.com/gDMOuQdEbW