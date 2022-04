Schiphol Plaza is vannacht tijdelijk ontruimd vanwege een brand in een pizzeria. Nadat de brand was geblust mochten de reizigers weer naar binnen. Het vlieg- en treinverkeer zou niet zijn verstoord.

Schiphol Plaza ontruimd vanwege brand in pizzeria - VLN Nieuws / Laurens Niezen

De brand zou ontstaan zijn in pizzeria Per Tutti! op Schiphol Plaza. Omdat delen van Plaza en de aankomsthal vol rook stonden, moesten reizigers buiten wachten tot de brand onder controle was. Volgens Schiphol en de veiligheidsregio Kennemerland kan het nog naar rook stinken op Schiphol Plaza, en in de vertrek- en aankomsthallen. Er wordt extra geventileerd.

#middelbrand #schiphol in de aankomsthal heeft, korte tijd, een kleine brand gewoed bij een pizzeria. Deze is uit. Alles is weer vrijgegeven voor publiek. Wel kunt u nog licht de brand ruiken. Daarvoor staan alle ventilatie luiken open om even goed door te tochten. ^dk — VRK (@VRKennemerland) April 16, 2022

