Zaalvoetbalbeker prooi voor Hovocubo na sterke slotfase

De zaalvoetballers van Hovocubo hebben vanavond de beker gewonnen. In een spannende finale werd afgerekend met FC Eindhoven. Het eindigde in het Topsportcentrum Rotterdam in 5-2. "Een finale waar alles in zat", sprak een stralende Hovocubo-trainer Sander van Dijk na afloop.

Ondanks het prettige moment van scoren kwamen de Brabanders na rust terug. Via Said Bouzambou en Oualid Saadouni werd het zes minuten voor tijd 2-2. Hovocubo toonde echter veerkracht en kwam dankzij Abdessamad Attahiri snel weer op voorsprong. St. Juste en Karim Mossaoui zorgden in de laatste minuten voor de 5-2 overwinning.

"Na de 2-2 gingen wij beter voetballen. Je moet ook wel wat mazzel hebben, maar wij moeten veel eerder de trekker overhalen. Ook de complimenten aan FC Eindhoven. Twee fantastische ploegen die tot het uiterste zijn gegaan", aldus Van Dijk.

Yoshua St. Juste belangrijk

Met twee treffers had St. Juste een groot aandeel in de overwinning van Hovocubo. "Het was niet zeker of ik de wedstrijd zou halen. Ik heb vorige week niet gespeeld, omdat ik last had van mijn schouder. Met wat extra pijnstillers en de goals voel je geen pijn meer", vertelt hij na het veroveren van de beker.

