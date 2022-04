Motorrijder gewond na aanrijding met automobilist op Kamperfoelieweg in Noord

Een 23-jarige motorrijder is vanavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Kamperfoelieweg ter hoogte van de Sneeuwbalstraat in Amsterdam-Noord. Een autobestuurder draaide bij de T-kruising naar links en zag de motorrijder achter hem over het hoofd. De motorrijder liep een gebroken voet op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.