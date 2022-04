Twee gewonden door vreemde keeractie bestelbusje op N9 bij Bergen

Een busje dat wilde keren midden op de Rijksweg werd in de flank geraakt door de personenauto met Duits kenteken. Waarom de bestuurder daar wilde keren is niet duidelijk. Hij krijgt van de politie een proces-verbaal, omdat keren op N-wegen is verboden.

Een berger voert beide auto's af. De N9 werd vanaf de Kogendijk in Alkmaar in de richting van Schoorl afgesloten. Het verkeer wordt via de parallelweg richting Schoorl omgeleid.