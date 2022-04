Alex Pastoor voorspelt in De Aftrap bekerwinst Ajax, Kees Luijckx gokt op PSV

De nummers 1 en 2 van de eredivisie spelen zondag in de KNVB-bekerfinale tegen elkaar. Het is de vierde keer dit seizoen dat Ajax en PSV dit seizoen de degens kruisen. Uiteraard blikken we in onze voetbal talkshow vooruit op de finale van zondag. Wie is de favoriet in de ogen van de oud-voetballers Kees Luijckx en Alex Pastoor?