Zwemles voor ruim 60 Oekraïense vluchtelingenkinderen

Ruim 60 Oekraïense vluchtelingenkinderen krijgen maandag zwemles bij zwemvereniging HZC de Robben in Hilversum. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag legt voorzitter Arno Geul uit waarom dit zo belangrijk is.

De kinderen komen uit het VARA-gebouw aan de Heuvellaan in Hilversum en hebben de leeftijd van 4 tot 17 jaar. Voor Nederlandse kinderen is het gebruikelijk zwemles te krijgen, maar voor Oekraïense kinderen is dit niet het geval. "We willen wat zwemvaardigheid en -veiligheid bijbrengen nu de zomermaanden weer in aantocht zijn in onze waterrijke omgeving", zegt Geul. "Naast het zwemplezier natuurlijk."

Het idee voor het geven van zwemles kwam van de familie van Geul. Zijn zoon is zelf half-Oekraïens en zijn moeder zat in Oekraïne toen de oorlog uitbrak. Zij is teruggevlucht naar Nederland met nog een ander kind. Toen ze hier het kind zwemles wilde geven besloten ze dit ook aan andere Oekraïense kinderen aan te bieden.

De zwemles wordt maandag van 16:00 tot 18:00 in zwembad de Lieberg gegeven. In bijzijn van alle ouders wordt in een proefles gekeken wat de kinderen kunnen in het water. Daarna zal er in aparte blokken zwemles gegeven worden. "En als ze echt heel goed zijn kunnen ze zelfs bij ons op waterpolo gaan." Voor de ouders zit een zwemles er niet in.

Luister het hele interview met Arno Geul terug via deze link.