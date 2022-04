Loosdrechtse Esmée en Dennis bedenken eigen dobbelspel: 'We miste de hysterie'

De Loosdrechtse Esmée en Dennis hebben de coronacrisis nuttig doorgebracht. Ze bedachten namelijk hun eigen dobbelspel en met succes, want een bekende bordspelproducent zag er wel wat in.

Het stel miste vaak de hysterie bij het spelen. "Dat je zeg maar naar elkaar over de tafel schreeuwt en dan je tegelijk keihard op het belletje wil slaan", legt Esmée uit. "Dat zagen we bij veel spelletjes niet." Dus besloot Dennis er een tijdje op te broeden en kwam uiteindelijk terug met Dobbeltime, wat later Zinga werd.

En na het meedoen met een spellenauteurswedstrijd kwam het spel in handen van wat online reviewers van spelletjes op YouTube, die weer contacten hadden met de bekende bordspellenproducent 999 Games. Die zagen wel wat in het spel van Esmée en Dennis.

Naast dat het spel het goed gaat doen hopen Esmée en Dennis op nog iets anders, namelijk dat het spel gebruikt gaat worden om kinderen te leren rekenen.