KaasPop verplaatst naar september: "Niet gelukt om andere plek te vinden"

Het Alkmaarse KaasPop wordt dit jaar op 17 september gehouden. Het was de bedoeling dat muziekliefhebbers al dit paasweekend hun hart konden ophalen bij de Olympiaweg, maar doordat het evenemententerrein wordt gebruikt als GGD-vaccinatiestraat, was dat niet mogelijk.

De vaccinatiestraat zou eigenlijk tot april op het evenemententerrein blijven staan, waardoor het er eerst op leek dat KaasPop gewoon door kon gaan. Maar het contract tussen de gemeente Alkmaar en de GGD is verlengd tot en met augustus en het lukte niet om een andere geschikte locatie te vinden.

"Wij zijn als organisatie tot het laatste moment bezig geweest om een waardig alternatief festivalterrein te krijgen, maar helaas is dat niet gelukt", meldde de organisatie eerder. Er werd zelfs rekening mee gehouden dat KaasPop dit jaar helemaal niet door zou gaan.

Voorzieningen

Peter Wouters, mede-organisator van het evenement, laat nu aan NH Nieuws weten dat voor een kleinschalig festival als KaasPop 'eigenlijk alleen het evenemententerrein geschikt is'. "Daar zijn alle voorzieningen."

Hoe de line-up er in september uit komt te zien is nog niet bekend. "We hebben gepolst bij de artiesten met wie we in overleg waren en een aantal daarvan kunnen sowieso niet. We hopen de komende weken wat meer duidelijkheid te krijgen", zegt Peter.

Mensen die al een kaartje hadden gekocht voor het evenement, kunnen deze in september gewoon gebruiken.