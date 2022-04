Bloemmozaïeken sieren de straten, Vogelenzang pakt uit met verbindende Paastraditie

Wie je ook spreekt in Vogelenzang vandaag, ze hebben het allemaal over 'gezelligheid'. Het is duidelijk, het bloemmozaïekfestival zorgt hier al jaren voor verbinding. En wat hebben ze het afgelopen drie jaar door corona moeten missen. Vrienden, familie en buren komen allemaal bij elkaar over de vloer om duizenden kleurrijke hyacintenbloemetjes te 'steken'. Bakkie koffie en een taartje erbij, tot in de late uurtjes gaan ze door. Zo ook bij de families Vreeburg en Koppen.

In heel wat Vogelenzangse tuinen staan op dit moment bakken vol met hyacintenknopjes. Paars, roze en wit zijn de meest voorkomende kleuren. De deelnemers hebben ze zelf 'geritst' bij kwekers in de omgeving. "Daar zijn we de kwekers ontzettend dankbaar voor. Daarna gaan de bloemen in de koeling en vanaf donderdagmiddag mogen de teams gaan 'steken'. Morgen om 12.00 uur moeten ze klaar zijn, dan komt de jury langs. Die kijken dan naar vier factoren: originaliteit, techniek, de aankleding rond de mozaïek en het kleurgebruik", aldus Cora van Haaster, één van de organisatoren van het festival.

De familie Koppen won de laatste editie, in april 2019, met een mozaïek van Rembrandt. Het thema is dit jaar 'spreekwoorden en gezegden'. "Ons portret heet 'Dit spreekt voor zich'", vertelt Harold Koppen. Hij en zijn familieleden maken een portret van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Naast hem staat een blauw-gele vredesduif afgebeeld. Die kleur blauw is nog even een dingetje, want die bestaat nog niet in de wereld van de hyacinten. "De veredelingsbedrijven hebben dat nog niet voor elkaar gekregen. Dus we proberen zo dicht mogelijk bij die kleur in de buurt te komen", aldus Koppen.

Bernadette Selhorst-Koppen is geboren en getogen in Vogelenzang. Ze heeft inmiddels in honderden paarse bloemetjes een naaldje gestoken. "Het is heerlijk weer en we zijn gezellig met elkaar aan het steken en prikken. Met elkaar iets maken is het leukste wat er is." Na drie mozaïekarme jaren is ze het kunstje nog niet verleerd. "Dat verleer je niet. Net als fietsen en schaatsen."

