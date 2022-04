Zes jaar cel voor voorbereiden liquidatie vriend Ayla Mintjes

Ook hielden ze Mintjes in de gaten terwijl ze aan het werk in een zonnestudio in Diemen was en volgden ze haar. De twee werden opgepakt nadat ze in een garage aan de Maassluisstraat in Nieuw-West probeerden in te breken. Het peilbaken gooide een van de twee in een brievenbus. Een paar dagen later werd de auto waarin B. en Mintjes zaten door anderen onder vuur genomen. B. overleefde die schietpartij, maar Mintjes niet.

Kans aanvaard

Volgens de rechtbank hadden de twee alleen de moord op B. voor ogen. Ze hebben 'bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat hun voorbereidende werkzaamheden zouden resulteren in een liquidatie, dus in een moord'. Er is geen bewijs dat de kans dat Mintjes zou worden omgebracht aanmerkelijk was en dat ze die kans willens en wetens aanvaarden.

De twintigers zeiden twee weken geleden tijdens de rechtszaak dat ze inderdaad een peilbaken wilden plakken onder de auto, maar dat hun opdrachtgever had gezegd dat dat nodig was om de auto later te kunnen stelen. B. zou de auto, een Mercedes A-Klasse AMG, daarna terug moeten kopen en daarmee een drugsschuld kunnen afkopen. Ze zouden daar 3000 euro mee verdienen.

Vele en riskante inspanningen

De rechtbank gelooft die verklaring niet. Omdat B. werd gezocht vanwege schulden in de drugshandel lag het niet voor de hand dat het slecht om het incasseren van die schuld ging, ook omdat het 'vele en riskante inspanningen' van de twee vergden en dat peilbakens vaak bij zware delicten gebruikt worden. Verder was het bedrag van 3000 euro hoog voor een 'incassoklusje'.

De advocaten van de twee wezen erop dat het peilbaken, doordat de politie gebeld was, nooit geplakt is en daarmee geen rol speelde bij de dodelijke schietpartij. Maar de rechtbank zegt dat het peilbaken wel de bestemming had om de moord te kunnen begaan. "Dat het uiteindelijk niet is gelukt om het baken te plaatsen, doet daar niet aan af."

Acht jaar geëist

De twee zitten al maandenlang in voorarrest en waren vandaag niet in de rechtbank om de uitspraak te horen. Ze lieten twee weken geleden weten dat ze het liever van hun advocaat te horen kregen. Het Openbaar Ministerie eiste tijdens die zitting nog acht jaar celstraf.