Opnieuw plaatst Huizen tijdelijke sanitaire units in Oude Haven

Mooi is anders, maar nuttig is het wel. Dan gaat het om het tijdelijk sanitair dat Huizen heeft laten plaatsen in de Oude Haven tijdens het vaarseizoen. Juist om dat er goed gebruik is gemaakt van de extra douches, wastafels en toiletten kiest Huizen ervoor deze voorziening ook dit keer weer neer te zetten. Daar komt bij dat Huizen op deze manier een gewild keurmerk behoudt.

In dit gebouw is voor vrouwen en mannen maar één douche beschikbaar. Uitbreiding van douches en toiletten was nodig om te voorzien in de behoefte van bootpassanten en en een handjevol camperaars, die op de camperplaats aan de IJsselmeerstraat verbleven, maar ook om te blijven voldoen aan het behaalde keurmerk De Blauwe Vlag.

Vorig jaar is besloten extra sanitaire voorzieningen in de Oude Haven van Huizen te realiseren. Dat had alles te maken met beperkte capaciteit van de vaste sanitaire voorziening in het KNRM-gebouw aan de Energieweg.

"De uitstraling van het gebruikte, tijdelijk sanitair past niet in de omgeving. Gelet op de behoefte aan sanitair in dit deel van de haven, is de functie momenteel belangrijker dan de vorm", is de mededeling van wethouder Marlous Verbeek.

Keurmerk De Blauwe Vlag is een keurmerk voor jachthavens én stranden. Deze internationale milieuonderscheiding wordt jaarlijks toegekend. Wereldwijd wordt dit uitgereikt aan meer dan 4.500 jachthavens en stranden in ruim vijftig landen. Dit keurmerk is te beschouwen als een erkenning voor de inspanningen die de jachthaven of het strand levert op het gebied van milieu- en duurzaamheidsmanagement, veiligheid, waterkwaliteit, bewustmaking en educatie en afvalpreventie en -sortering.

De realisatie van extra sanitair in de Oude Haven was noodzakelijk, maar uit de cijfers blijkt dat er behoefte aan was. In de periode van 2 mei tot en mett 17 september zijn 539 passantenboekingen geregistreerd voor gemiddeld twee personen.

1.100 keer

"Omdat de betaling per persoon per dag is en het aannemelijk is dat een deel van de gebruikers meer dan één keer per dag gebruik heeft gemaakt, is er meer dan 1.100 keer gebruik van gemaakt", zo blijkt uit de evaluatie van 2021.

Met het vaarseizoen weer bijna voor de deur laat de gemeente weten dat de tijdelijke sanitaire voorzieningen in 2022 terugkeren. De omgevingsvergunning hiervoor is inmiddels verleend.

Extra promotie

Uit de evaluatie blijkt wel dat er aantal zaken te verbeteren is. Het ontbreken van een urinoir en de mogelijkheid om de afwas te kunnen doen in een unit, die bestaat uit één douche, één wastafel en een toilet, is daar een voorbeeld van. Tevens is extra promotie onder de camperaars geen overbodige luxe.

Daar komt bij dat de plaatsing van het tijdelijk sanitair niet kostendekkend is. Volgens de gemeente is er wel dekking aanwezig binnen de jaarlijkse begroting, zodat het verschil kan worden opgevangen.

Op z'n vroegst

Huizen wil niet ieder jaar tijdelijke voorzieningen realiseren. De volgende stap is dan ook om een programma van eisen voor een vaste invulling van het sanitair op te gaan stellen. Dit kan op z'n vroegst pas gebeuren in 2023. Ook dat jaar is nog onder voorbehoud want de gemeente kampt met een tekort aan personeel als het gaat om de uitvoering hiervan.