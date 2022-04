Nieuwe school voor Oekraïense kinderen in Bussum

Er gaat weer een school voor Oekraïense vluchtelingenkinderen geopend worden in de gemeente Gooise Meren. Dit keer heeft het college besloten om de voormalige Emmaschool aan de Fortlaan in Bussum tijdelijk om te bouwen tot een school voor kinderen van basisschoolleeftijd.

Deze zogenoemde taalschool genaamd de Globe valt onder de stichting Proceon, één van de stichtingen die onderwijs voor vluchtelingenkinderen in 't Gooi verzorgd. Half mei zal de Globe beginnen. Tegelijkertijd worden nog wel herstelwerkzaamheden aan het gebouw verricht, zoals schilderen. De school zal maximaal twee jaar actief zijn in het gebouw, want daarna gaat de school tegen de grond.

De kinderen hebben de leeftijd van 4 tot 12 jaar en de nadruk zal vooral liggen op de Nederlandse taal en cultuur. Ook is er speciale aandacht voor traumaverwerking. Er wordt gewerkt in kleine groepen van ongeveer 15 leerlingen. De leerlingen stromen na 1

tot 2 jaar taalonderwijs door naar een reguliere school.

Scholen in de gemeente

Dit is niet de eerste school voor vluchtelingenkinderen die in de gemeente Gooise Meren. De Globe heeft al eerder een paar leegstaande lokalen aan de Amersfoortseweg in Naarden in gebruik genomen voor les. Ook gaat er op het bedrijventerrein Gooimeer een van de kantoorpanden omgebouwd worden tot een school voor kinderen van 12 tot 18 jaar.

Naast Bussum zijn er ook taalscholen geopend in Hilversum en Huizen.