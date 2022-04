Hier is het feest dit weekend: na twee jaar kan organisator Glenn weer los

De tent staat en de rest van de voorbereidingen zijn in volle gang. De eerste editie van het Dorpsfeest Beemster staat voor de deur. Organisator Glenn Beense kan niet wachten: "Het is echt een geschenk uit de hemel dat we weer kunnen."

"We stonden vroeg op en gingen hier naartoe. Het was nog half donker, de dauw hing nog over het veld. En toen begonnen we met bouwen. Heerlijk, echt heerlijk." Een brede glimlach trekt over het gezicht van Beense als hij vertelt over de voorbereidingen voor dit weekend.

Last minute gecanceld

Vorig jaar zomer kwam hij nog van een koude kermis thuis. "We hadden ons festival in Purmerend helemaal opgebouwd en dat werd de avond van tevoren afgelast door de coronamaatregelen. Waar we gelukkig nu vanaf zijn, dus we zijn superblij."