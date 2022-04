Jacht op paasstollen geopend: "Heel veel paasbroden, voor minderbedeelde mensen"

Op meerdere plekken in de provincie worden momenteel paasstollen ingezameld om mensen met een kleinere beurs tijdens Pasen een luxe paasontbijt voor te schotelen. In de Zaanstreek en Haarlemmermeer zamelen stichtingen lekkers in voor op tafel. "Het is toch fijn als een minderbedeeld gezin ook lekker Pasen kan vieren."

Paasbrood Stichting Prakkie Over Zaandam - NH Nieuws

De huiskamer van Patricia uit Wormerveer staat vol tassen. In alle tassen zitten broden, maar paasstollen ontbreken nog. Cindy en Patricia van de stichting Prakkie Over 075 proberen deze dagen genoeg van die feestelijke broden bij elkaar te krijgen. "Het is toch fijn als een minderbedeeld gezin ook lekker Pasen kan vieren en lekker zijn tafel kan dekken."

Pasen ziet er niet voor iedereen in de provincie hetzelfde uit. Nu ook de voedselprijzen stijgen, hebben meer gezinnen het rond deze feestdagen krapper dan anders. Toch verdienen veel gezinnen net te veel om te kunnen aankloppen bij de voedselbank.

Broden van bakkers

En daar komt stichting 'Prakkie Over' om de hoek kijken. Cindy en Patricia zamelen producten in om ook minima en de groep daar net boven een feestelijk paasontbijt te kunnen voorschotelen. Ze zijn zoals ze het zelf zeggen: 'op jacht naar paasbroden'.

Ze hopen dat bakkers hen willen helpen door niet-verkochte broden aan hen te doneren. Daarom gaan Cindy en Patricia aan het eind van de dag bij meerdere banketbakkers langs.

De stichting helpt 25 gezinnen per dag. "De minderbedeelde mensen kunnen al vaak niet iets extra's kopen, een plakje kaas bijvoorbeeld, maar eigenlijk is Pasen natuurlijk lekker eten; eerlijk is eerlijk. Met een lekker paasontbijt en al dat soort dingetjes."

Extra tandje erbij

Stichting 'Prakkie Hoofddorp' ziet ook in dat er rond Pasen even een extra tandje bij moet worden gezet. Ronald en Miranda van de stichting zetten zich in voor 120 gezinnen uit de regio Haarlemmermeer bij het samenstellen van paaspaketten.

Zij begonnen vorige week met het benaderen van bedrijven. De gezinnen die zij helpen hebben het krap, maar komen ook net niet in aanmerking voor de voedselbank. "Ook deze gezinnen verdienen het om een fijne Pasen te kunnen vieren."