Na weken in Amsterdamse Bos gaan Julia en gezin terug naar Kiev: "Ze hebben heimwee"

Terwijl er nog altijd oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in Nederland aankomen, gaan sommigen alweer naar huis. Zo ook Julia, die met haar moeder, zoon en een vriendin op kosten van de Amstelveense Mirjam Terhorst weken in een vakantiehuisje in het Amsterdamse Bos woonde.

Mirjam Terhorst

De vier konden niet langer op het vakantiepark blijven omdat het hoogseizoen voor de deur staat. "We hadden andere oplossingen gezocht en gevonden, maar ze wilden heel graag terug." Julia en haar zoon gaan terug naar huis in hartje Kiev en haar moeder en vriendin wonen daar zo'n 30 kilometer buiten. "Ze hebben enorme heimwee", vertelt Mirjam. De oudere vrouwen zijn met pensioen en missen hun eigen gemeenschap heel erg. "Ze hebben dagelijks contact gehouden met het dorp en dat is nu wel weer veilig en het gas is weer aangesloten", zegt Mirjam. "Oekraïne is een heel groot land. Deze regio is best ver weg van waar de gevechten nu zijn."

Quote "Het toont de veerkracht van een bevolking" Mirjam terhorst

Mirjam vindt het mooi dat ze teruggaan naar Oekraïne. "Het toont wel de veerkracht van een bevolking. Die mensen willen helemaal niet hier zijn. Die willen in hun eigen land zijn, dat moeten we nooit vergeten." Rusland heeft wel nieuwe aanvallen op Kiev aangekondigd. Dat baart Mirjam zorgen over de terugkeer. "Ik hoop dat het nu goed is. Dat ze niet te snel weer terug willen." Tekst gaat verder onder de foto.

Mirjam Terhorst