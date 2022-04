Heilooërs halen hun paspoort vanaf volgend jaar 'bij de bieb'

Volgens de gemeente voldoet haar onderkomen aan het Raadhuisplein niet meer aan de huidige manier van werken. Het bestuurscentrum is verouderd en er is te weinig vergaderruimte. Daarbij is het 'erg gehorig en slecht geïsoleerd'.

Omdat het om een grote investering vraagt om het pand te verbouwen en 'de toekomst duurzaam in te gaan' werd gezocht naar een andere locatie voor de raad, het college, de servicebalies en het sociaal team. Die is gevonden in het pand van de Rabobank: "Dit pand ligt centraal in Heiloo, voldoet aan duurzaamheidseisen en zit in hetzelfde gebouw als de bibliotheek."

Samenwerking met bibliotheek

Burgemeester Mascha ten Bruggencate is blij met de keuze: "Wij worden buren van de bibliotheek en daar zijn wij heel blij mee", zegt ze. Volgens haar zorgt de verbinding met de bieb ervoor dat ze de ruimte 'optimaal kunnen gebruiken' en 'ontstaan er nieuwe kansen voor onze dienstverlening'.