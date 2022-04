Vrouwen in Verzet: Frieda Belinfante bleef uit handen van Duitsers door vermomming

Meer dan 1300 namen. Allemaal van Noord-Hollandse vrouwen die in de oorlogsjaren in verzet zijn gekomen. Sommigen van hen brachten illegale kranten rond, anderen vervalsten persoonsbewijzen, hielpen onderduikers of waagden hun leven in het gewapend verzet. Allemaal waren ze dapper genoeg om op te staan tegen de Duitse bezetter. Een van hen is de Amsterdam Frieda Belinfante. Haar turbulente leven begint in 1904 in Amsterdam en zal bijna een eeuw later eindigen in Santa Fe, New Mexico.

Frieda Belinfante was celliste, openlijk lesbisch, de allereerste dirigent in Nederland en verzetsstrijder.

De eerste dirigent

Frieda Belinfante groeit op als derde kind van een Joodse vader en een niet-Joodse moeder. Ze is een sociaal kind, haar zuster zal later vertellen dat Frieda al op jonge leeftijd altijd anderen aan het helpen was. En ze is muzikaal, net als haar vader, die pianist is. Als ze 9 jaar is, koopt hij een cello voor haar. Spelen wordt haar lust en haar leven, maar het is niet genoeg.

Ze ontdekt, in haar twintiger jaren, nog een talent: dirigeren. Ze wordt de eerste dirigent in Nederland, haar carrière neemt een vlucht. Ze treedt op als dirigent met haar eigen orkest, vanaf 1938 ook in het Concertgebouw, maar dan breekt de oorlog uit. Omdat Frieda zich realiseert wat er komen gaat, en wat het lot van haar joodse muzikanten zal zijn, heft ze haar orkest meteen op.

Rode gloed boven Artis

Voor Frieda is het duidelijk. Zij zal zich niet neerleggen bij de Duitse bezetting. Al heel vroeg komt zij in verzet tegen de bezetter. Zij sluit zich aan bij het kunstenaarsverzet waar onder anderen Willem Arondeus, Gerrit van der Veen en Willem Sandberg deel van uit maken.

Samen met hen beraamt zij de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam.

Omdat de mannelijke kunstenaars het plegen van de aanslag zelf 'mannenwerk' vinden, mag Frieda niet mee op 23 maart 1943, naar het bevolkingsregister naast Artis. Bovenop een dak in de buurt wacht zij de aanslag af. Als ze een rode gloed boven Artis ziet verschijnen, weet ze dat de aanslag gelukt is.

Hoewel er geen druppel bloed vloeit tijdens de aanslag, zijn de Duitsers woedend. Ze vergelden de actie met een golf van geweld. Bijna iedereen die betrokken is bij de aanslag, wordt gepakt en gefusilleerd. Frieda weet in Amsterdam een tijd uit handen van de Duitsers te blijven door zich te vermommen als man, maar uiteindelijk wordt de situatie te gevaarlijk. Zij vlucht naar Zwitserland.