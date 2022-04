77 Oekraïense vluchtelingen hebben onderdak gevonden bij Huizers

Aanmelden geldt zowel voor Oekraïners die op een particulier opvangadres zitten als die een plek hebben in een gemeentelijke opvanglocatie. Huizen vangt zelf Oekraïense mensen op in Hotel Newport (in beheer van de gemeente), de zorgvilla aan de Amersfoortsestraatweg (beheer ISZA Groep), de Bovenmaatweg (Beheer Versa Welzijn in opdracht van de gemeente) en in de pastorie van de Goede Herderkerk.

Waarschijnlijk hebben meer Huizers Oekraïense vluchtelingen in huis, maar die zijn nog niet ingeschreven bij burgerzaken, zoals dat bij de 77 genoemde mensen al wel het geval is. De gemeente benadrukt dat registratie bij de gemeente belangrijk is, mede omdat zij dan in aanmerking komen voor de wekelijkse uitkering van leefgeld, waar Huizen inmiddels mee begonnen is. Na de registratie krijgen de vluchtelingen een burgerservicenummer (BSN).

De verwachting van de gemeente Huizen is dat het aantal vluchtelingen de komende periode stijgt. De vraag naar opvanglocaties is nog altijd groot, zo merkt wethouder Maarten Hoelscher op. Burgemeesters hebben extra bevoegdheden gekregen doordat het kabinet per 1 april het noodrecht heeft ingezet. Hierdoor kunnen de ambtsketendragers bijvoorbeeld gebouwen vorderen.

Crisisnoodopvang

Naast het verzorgen van opvang van Oekraïners hebben de gemeenten ook de opdracht gekregen van het Rijk om crisisnoodopvang te regelen voor de vluchtelingen die in een overvol Ter Apel zitten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is nog altijd naarstig op zoek naar geschikte locaties voor onder meer Syrische en Afghaanse vluchtelingen.

In de Gooi en Vechtstreek buigen de gemeenten zich gezamenlijk over de vluchtelingenproblematiek. Dat gebeurt via de veiligheidsregio. In Hilversum hebben tachtig vluchtelingen, die in Ter Apel, zaten voor vier weken onderdak gevonden in Hotel Gooiland. De overige Gooise gemeenten zoeken nog naar locaties.

Tijdelijk onderwijs

Wat al wel geregeld is, is dat Oekraïense kinderen in de basisschoolleeftijd onderwijs kunnen volgen in Huizen. Zij kunnen gerecht op de Kamperfoelieschool. Daar is speciale expertise en zijn ook Oekraïense leerkrachten aanwezig.

De toestroom was zo groot dat de gemeente een extra locatie heeft moeten zoeken. Die is gevonden in het leegstaande schoolgebouw aan de Jan van Galenstraat. Deze plek wordt nu als tijdelijke als onderwijslocatie ingericht, tot aan het einde van 2022.