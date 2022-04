De Peiling: katten moeten in de lente 's nachts binnenblijven

'Kuikens in het land, poes in de mand', dat is de campagneslogan die ervoor moet zorgen dat vogels minder ten prooi vallen aan Nederlands meest gehouden huisdier: de kat. Voor veel mensen is de kat een lieve, knuffelbare huisgenoot, maar voor vogels zijn ze meedogenloos. In ons land leven zo'n 3,6 miljoen tot 4,7 miljoen katten. De kat is daarmee het meest voorkomende roofdier in Nederland. Jaarlijks doden ze maar liefst 18 miljoen vogels. Wat vind jij, moeten katten tijdens het voorjaar 's nachts binnen blijven?