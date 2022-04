Na degradatie TOP keert Frank Mostard terugbij korfballers van Blauw-Wit

In 2018 bewandelde Mostard de omgekeerde weg. Na vijf seizoenen Blauw-Wit koos hij voor de club die toen voor de vijfde keer op rij de finale van de Korfbal League speelde. De regerend landskampioen slaagde er in 2019 nog wel in Europees kampioen te worden, maar de finale om de landstitel was in de jaren die volgden voorbestemd aan PKC en Fortuna.

Dit seizoen speelde TOP in de degradatiepoule onder meer tegen Blauw-Wit en Groen Geel. De Sassenheimers behoorden tot de drie rechstreekse degradanten uit de Korfbal League. "Blauw-Wit zal weer als thuis voelen", zegt Mostard. De Amsterdammers wisten zich probleemloos te handhaven op het hoogste niveau.