Boswachter ziet geen stijging van aantal afvaldumpingen na invoeren recycletarief

Hoewel de gemeente Hollands Kroon op 1 januari het recycletarief heeft ingevoerd, is daar nog weinig van te merken in de natuurgebieden, zo ziet boswachter Mikal Folkertsma. "De maatregel is nog maar kort geleden ingegaan, maar het aantal afvaldumpingen valt nog mee. Het gebeurt sporadisch en niet vaker dan eerder."

Boswachter Mikal Folkertsma had eigenlijk wel verwacht dat er meer afvaldumpingen zouden zijn, nu mensen moeten betalen voor het laten ophalen van het restafval. Maar dat is niet zo. "Laatst was er toevallig nog een partij afval op onze parkeerplaats gedumpt, maar dat is eigenlijk sporadisch. Het valt mij mee. Terwijl ik er juist meer op ben gaan letten."

Grofvuil

Er komen dus niet meer meldingen en zelf ziet Folkertsma ook niet meer afval in de natuur rondslingeren. Dat was bij haar vorige werkomgeving in Flevoland wel anders. "Vooral in Lelystad en Almere was het heel extreem. Ik denk dat het verschil is dat hier het wegbrengen van grofvuil nog gratis is. Tenminste, het is opgenomen in de belastingen en je hoeft niet per keer dat je komt te betalen. Het ophalen van grofvuil is niet gratis, maar als je naar een bos kunt rijden om het te dumpen, kun je net zo goed ook naar een afvalstation denk ik dan."

Wat volgens Folkertsma ook meespeelt, is dat in de natuurgebieden in Hollands Kroon bijna geen prullenbakken meer staan. "Ze werden vaak gesloopt en wij zetten geen nieuwe terug. Afval trekt vaak afval aan. Soms wordt er ook wel een zak vuilnis naast een prullenbak gezet. Maar hier dus niet. Als er vuil ligt, is het op de parkeerplaats. Maar niet in de natuur."

Handhaving

Hollands Kroon gaf zelf ook al aan dat bij gemeenten waar een soortgelijke maatregel al gold er geen stijging van het aantal afvaldumpingen is te zien. 'Het blijkt dat dit meevalt in gemeenten waar soortgelijke systemen zijn. Wij houden dit wel heel goed in de gaten. Wanneer het nodig is zetten wij handhaving in. Zij proberen dan te ontdekken waar het afval vandaan komt en de veroorzakers worden daarop aangesproken. Er zijn ook mogelijkheden om boetes uit te delen.' Of er al handhavers zijn ingezet, is niet bekend.