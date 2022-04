Alkmaarders moeten langer wachten op gemeentebestuur, coalitievorming terug bij af

De gemeenteraadsverkiezingen liggen een maand achter ons, maar een nieuwe coalitie - en daarmee een nieuw gemeentebestuur in Alkmaar - laat op zich wachten. Een minderheidscoalitie is nog voor de start naar huis gestuurd.

Tijdens een extra raadsvergadering gisteravond is een streep gezet door de formatieplannen van D66. De winnaar van de verkiezingen had voorgesteld om met een minderheidscoalitie verder aan de slag te gaan. Dit schoot de meerderheid van de raad in het verkeerde keelgat.

GroenLinks neemt leiding over

Zij zijn het niet eens met het verloop van de coalitiebesprekingen. Onder aanvoering van GroenLinks, derde partij na de verkiezingen, is nu besloten dat deze partij het voortouw neemt in de formatie. Er komen nieuwe verkennende gesprekken.

D66 is dus haar leidende rol kwijt en de formatie terug bij af.