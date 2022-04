Schril contrast: voor dit Roemeense gezin blijven de West-Friese deuren nog gesloten

"Dat viel nogal tegen. Ik had wel gedacht dat er iemand zou zeggen: 'Ik ken wel iemand die ruimte heeft.'Ik vind het contrast met het enthousiasme waarmee de Oekraïners hier worden ontvangen, nogal groot. Daar gaan de deuren voor open, maar voor een Roemeens gezin dat hier al woont, blijkbaar niet. Al is de situatie van vluchtelingen uit Oekraïne natuurlijk niet te vergelijken, want het is heel erg wat daar gebeurt."

Elena kwam direct in actie. Er werd een advertentie geplaatst en er werd in Onderdijk, Wervershoof, Medemblik en Andijk geflyerd met de oproep voor een huurwoning. Het resultaat: nul reacties.

Janut werkt als keukenmonteur, Amalia zit op school in Onderdijk. Het gezin huurde tot volle tevredenheid een woning in hetzelfde dorp, maar nadat de relatie van de eigenaar spaak liep, stonden ze op straat.

"De lonen liggen in Roemenië heel laag. Ik verdien daar 800 euro per maand, terwijl de prijzen wel van hetzelfde niveau zijn. We willen hier heel graag een toekomst opbouwen, zeker voor onze dochter", zegt Janut. "Ook omdat het onderwijs hier veel beter is dan in Roemenië."

Elena zocht ondertussen fanatiek verder voor haar familie. Zo kwam ze via Facebook Marketplace terecht bij een huurhuis in Medemblik. "We kregen foto's toegestuurd. Het zag er goed uit. Maar toen we gingen kijken, zag het er heel anders uit. O ja, en Janut kreeg de vraag of hij alvast geld wilde overmaken. Er klopte niets van, dit waren gewoon oplichters."

Ook in Grootebroek was een dubieus incident. "Daar werden we uitgenodigd om te kijken bij een woning, maar daar bleek al een gezin in te wonen. Heel vreemd. We blijven zoeken, bijvoorbeeld via huizensites. Maar de prijzen om te huren zijn abnormaal. 1400 euro kale huur voor een appartement met twee kamers is geen uitzondering."

Omgebouwde garage

Ondertussen woont de familie Lula al drie weken in de omgebouwde garage van Elena en Nico. Er werd in allerijl een vloer gelegd, de muren werden geschilderd en meubels en apparatuur werden aangeschaft. Ze slapen in de aangrenzende slaapkamer, waar eerst de dochter van Nico en Elena sliep. "Zij was niet zo blij dat ze haar kamer moest inleveren, maar kan bij ons op zolder terecht."

Janut is blij met de hulp van de familie. "Voor nu is dit een prima oplossing. Daar zijn we dankbaar voor. Maar liever hebben we een eigen plekje."

Ze blijven hopen. Hopen op een onderkomen, al is het tijdelijk. En als het uitblijft? Een diepe zucht volgt bij Janut. "Dan overwegen we toch om weer terug te gaan naar Roemenië."