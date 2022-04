LIVE NH Sport met VVV-Venlo - Telstar en Jong AZ - ADO Den Haag

Net geen 200 kilometer. Dat is de busreis die Telstar aflegt naar Venlo met de bedoeling drie punten mee terug te nemen. Jong AZ speelt thuis in Wijdewormer tegen ADO Den Haag. Beide wedstrijden kun je vanavond live op de radio volgen bij NH Sport.

Of Telstar vanavond ook in Venlo, tegen de nummer tien van de eerste divisie, drie punten pakt, hoor je van verslaggever Erik-Jan Brinkman. De aftrap in stadion De Koel is om 20.00 uur.

Jong AZ - ADO Den Haag

Jong AZ werkt deze weken een loodzwaar programma af. De ploeg van trainer Maarten Martens verloor de laatste twee wedstrijden van Roda JC (0-1) en FC Emmen (3-0). Vanavond komt ADO Den Haag op bezoek en volgende week wacht Excelsior.

Met 38 punten staan de Alkmaarse talenten op de veertiende plaats. Dat is twee plaatsjes hoger dan Telstar dat 35 punten heeft. Onlangs verlengde AZ de contracten van de Jong AZ-spelers Mexx Meerdink, Iman Griffith en Fedde de Jong.

Jong AZ - ADO Den Haag begint om 20.00 uur. Het commentaar is van Frank van der Meijden. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Uiteraard blikken we ook vooruit op de FC Volendam - Jong Ajax dat morgen wordt gespeeld en de bekerfinale van zondag tussen PSV en Ajax. Presentator is Stef Swagers.