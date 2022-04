Motoren grootste lawaaimakers op straat, ook getunede auto's vallen op in onderzoek

In straten waar veel geluidsoverlast is, zijn motoren vaak de grootste boosdoeners. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van de gemeente Amsterdam. Ook brommers en getunede (sport-) auto's zijn goed vertegenwoordigd.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op metingen die TNO in september en oktober vorig deed op de locaties Europaboulevard, Tussen Meer en Weesperstraat. Op alle drie de locaties werd vijf dagen lang gemeten. Uit het onderzoek van TNO blijkt onder meer dat rijgedrag een belangrijke factor is voor hoge geluidsniveau's. Daarbij gaat het vooral om snel optrekken en laat terugschakelen bij hoge toerentallen. Getunede wagens In de lijst met luide voertuigen die in het onderzoek voorbij komen, zijn sport- en luxe auto’s goed vertegenwoordigd. Ook kleinere auto’s kunnen de grens van 80 decibel overschrijden, vaak gebeurt dat als ze getuned zijn. Getunede auto's zijn vaak zo aangepast dat ze nog meer geluid kunnen maken. Zulke auto's kunnen bijvoorbeeld een niet toegelaten uitlaat, afwezige geluidsbegrenzer, chiptuning of een toerentalontgrenzing hebben. Motoren, brommers en scooters zijn al jarenlang een de grootste bron van geluidshinder in de stad. Uit de Gezondheidsmonitor, een vierjaarlijks terugkerend onderzoek van de Amsterdamse GGD, blijkt 19% van de Amsterdammers overlast ervaart van motorlawaai. 18% zegt ook last te hebben van het geluid van brommers en scooters.

Niet genoeg agenten Volgens wethouder Egbert de Vries van Verkeer zijn de mogelijkheden om in te grijpen beperkt. De politie heeft de bevoegdheid om hierop handhaven, maar heeft niet genoeg mensen om dat ook te kunnen doen, schrijft De Vries. Ook kan de gemeente geen eisen stellen aan geluidsnormen bij voertuigen, alleen vanuit Den Haag kan zoiets beslist worden. Er is wel een proef gedaan met een 'lawaaiflitspaal' om gegevens te verzamelen, maar dat betekent niet dat er met deze techniek al boetes gegeven kunnen worden. "De ontwikkeling daarvan zal nog wel de nodige tijd en inzet vragen", stelt De Vries. De Vries geeft aan dat het probleem ook in andere grote steden speelt. Samen met Rotterdam, Den Haag en Utrecht is Amsterdam in gesprek over mogelijke oplossingen.