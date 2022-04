Plasticafval en vrijmarkttroep: hoe gaan gemeenten om met afval tijdens Koningsdag?

Hoe gemeentes hun afval gaan monitoren, hangt af van hoe Koningsdag per gemeente wordt gevierd. Over het algemeen zijn de evenementenorganisaties zelf verantwoordelijk voor het afval dat opgeruimd moet worden, laten veel gemeentes in een reactie weten aan NH Nieuws.

De hoop van milieuorganisaties is dat de nieuwe regelgeving omtrent het gebruik van plastic, helpt om het plastic afval te laten afnemen tijdens grote landelijke feestdagen als Koningsdag. "Wij verwachten dat het verbod op plastic wegwerpproducten (rietjes, bakjes, bestek etc.) en de invoering van statiegeld op flesjes zal leiden tot minder plastic vervuiling dan normaal", legt Jurjen de Waal uit van de Plastic Soup Foundation.

De Plastic Soup Foundation in Amsterdam zet zich al jaren in om plasticvervuiling te stoppen. Volgens De Waal is het lastig te zeggen of er meer afval geproduceerd wordt tijdens Koningsdag. "Het is de afgelopen jaren natuurlijk ook door corona niet doorgegaan. Maar het is zeer waarschijnlijk dat er op Koningsdag meer zwerfafval is dan op andere dagen van het jaar."

De organisatie hoopt dat gemeenten die activiteiten organiseren of faciliteren dat op een verantwoordelijke manier doen. "Liefst geheel zonder wegwerpplastic, tijdens evenement inzamelsystemen hanteren. En daarnaast geen ballonnen op te laten. Daarin is gelukkig al een positieve trend gaande, maar is zeker iets om op Koningsdag rekening houden."

Maisbekers

Gemeentes waar de Plastic Soup Foundation blij van wordt zijn de gemeente Heemskerk en Purmerend. "De horeca werkt met bekers op basis van mais. Hiervoor staan twaalf aparte inzamelpunten door het centrum opgesteld", zegt woordvoerster Inge Dudink van de gemeente. Ook in Purmerend wordt er dit jaar gebruik gemaakt van biologisch afbreekbaar of recyclebaar plastic door de horeca.

In het centrum van Heemskerk wordt alleen een vrijmarkt gehouden. "Dat maakt het opruimen overzichtelijk, ook omdat er geen park in het centrum is", zegt Dudink vervolgens. Er staan volgens haar voldoende containers om afval na afloop van de vrijmarkt in te zamelen. Een afvalwerkingsbedrijf ruimt vervolgens het centrum op. "Dat doen we als gemeente niet zelf."

