Trainer Jeroen Smits maakt seizoen af bij handbalsters SEW

De club laat nu weten dat de laatste vijf wedstrijden van het seizoen Smits de leiding heeft. Met nog drie wedstrijden in kampioensgroep B staat SEW vierde en laatste in de poule. De eerste twee plekken geven recht op Europees handbal, maar de kans is erg klein dat de Noord-Hollanders zich daarvoor plaatsen.

Volgende week zaterdag staat er een thuisduel op het programma tegen Volendam.