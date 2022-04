Amsterdamse festivals zijn eindelijk terug: 'Dansen tot je poten eraf vallen'

Alsof corona nooit bestaan heeft, kan er als vanouds weer in de stad gefeest worden. Het jaarlijkse festivalseizoen wordt dit weekend afgetrapt met Awakenings in de Gashouder en DGTL op de NDSM-werf. Deze festivalgangers kunnen in ieder geval niet wachten: "We gaan genieten!"

In alle vroegte was DGTL festivaldirecteur Ellen Evers aanwezig op de NDSM-werf. Druk met de laatste voorbereidingen voordat het festival vrijdagavond begint. ''We verwachten dit weekend 60.000 bezoekers. Ik sta met een grote glimlach aan de ingang om alle feestgangers binnen te zien komen.''

'Extra bijzonder'

Vanwege corona werd het festival de afgelopen twee jaar afgelast. Toch heeft Evers altijd goede hoop gehad dat DGTL weer terug zou komen. ''Er waren mensen die zeiden: 'Is het niet tijd om een andere baan te gaan zoeken?' Maar ik ben er altijd in blijven geloven. Het is dus extra bijzonder dat we hier weer mogen staan.''

Dit jaar richt DGTL zich op twee thema's: duurzaamheid en inclusiviteit. ''We organiseren een compleet circulair festival. Bijvoorbeeld door de uitstoot te compenseren en plantaardig eten te serveren. Daarnaast willen we dat DGTL voor iedereen veilig is. Hiervoor zijn festivalregels in het leven geroepen. De crew heeft hiervoor een goede training gehad."

''Opa is het niet verleerd"

Ook na het weekend zijn er genoeg festivals te vinden deze zomer. Zo vindt onder andere in juni het populaire Amsterdam Open Air plaats in het Gaasperpark. En in het Westerpark kan je in juli naar festival Milkshake.

Veel mensen kijken uit naar een goed feestje deze zomer. Maar weten ze nog een beetje hoe het moet? ''Opa is het niet verleerd'', vertelt een man lachend. ''Het dansen zit in ons bloed.