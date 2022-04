Droom over vloot zeilende handelsschepen wordt langzaam werkelijkheid

"Het wordt nu echt heel tastbaar. Dat maakt het super leuk en elke dag sta ik met een glimlach op", vertelt Jorne Langelaan, terwijl achter in de grote scheepshal hard aan zijn schip wordt gewerkt, "En ik ben niet alleen blij. Steeds meer mensen dromen mee naar een toekomst waarbij producten die vervoerd moeten worden alleen nog duurzaam vervoerd worden"

Langelaan richtte in 2018 het bedrijf Ecoclipper op. Hij ontwierp een nieuw schip gebaseerd op een oud-Hollands ontwerp en is van plan de wereldzeeën te veroveren met de zeilende handelsvaart. Niet alleen banken of grote investeerders kunnen meedoen, ook particulieren kunnen in de coöperatie stappen. "Dat geld wordt geïnvesteerd in de Tukker maar ook in de Ecoclipper zelf, dus ook in de vloot van de toekomst"

Duurzaam

Voor die nieuwe vloot er is, moeten alle tekeningen goed gekeurd worden. Ondertussen brengt Langelaan het schip uit 1912 terug in de vaart, het schip gaat weer doen waar het ooit voor bedoeld was. "Dat is het leuke. Dit schip is een stuk Nederlandse historie. Dit zijn de schepen waarmee de economie in het begin van de 20ste eeuw mee opgebouwd werd", vertelt Langelaan. "Het is ook nog eens super duurzaam. Het is het recyclen van een schip dat al 100 jaar gebruikt wordt."

De Tukker zal worden ingezet langs de Europese kust. Van noord tot zuid valt handel te drijven en zal het schip te vinden zijn. "Portugal voor wijn en olijfolie, Engeland voor bier, cider en wol", somt Langelaan op, "En natuurlijk kaas uit Alkmaar. En zo zijn we bezig om een mooi vaarschema te maken. We zijn nu nog druk aan het bouwen. Als het goed is gaat ze daarna naar Willemsoord in Den Helder waar we haar verder klaar gaan maken. We hopen eind juni de zeilen te hijsen"