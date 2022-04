Expositie 'De Wasstraat' in de Vishal: "Ik kom er nooit, voel me prettig in m'n vieze auto"

Een groep Haarlemse kunstenaars exposeert de komende weken in de Vishal aan de Grote Markt onder de naam 'De Wasstraat'. Het is een initiatief van fotograaf Fjodor Buis. Hij vindt een rondje door de wasstraat een inspirerende beleving en blijft daarom meestal zitten als de wasborstels over zijn wagen heen denderen. "Mooi licht, veel sop en alles om je heen beweegt."

Expositie 'De Wasstraat' in de Vishal in Haarlem - NH Nieuws

"Het is allemaal begonnen met een ritje door de wasstraat, waarbij ik allerlei beelden zag op mijn autoruit. Daar heb ik een filmpje van gemaakt en later ook foto's", aldus Buis. Hij raakte zo geïnspireerd door wat hij zag en voelde tijdens de wasbeurt en het leverde zulke mooie foto's op, dat hij andere Haarlemse kunstenaars uitnodigde om te samen te gaan exposeren rondom het thema 'de wasstraat'. En zo geschiedde. De kunstenaars hebben de Vishal ingericht als een kunstige wasstraat, zaterdag gaan de deuren open voor het publiek.

"In de wasstraat wordt je hoofd ook doorgespoeld'

Buis exposeert een aantal van zijn abstracte foto's en video's. Maar voordat je bij zijn werk bent, moet je eerst langs de grote kleurrijke draaiende wasborstels van kunstenaar Ap Esenbrink. "Ik heb willen uitbeelden wat er in je omgaat als je de wasstraat verlaat. Er schieten dan allerlei kleuren en gedachten door je hoofd. Geestelijk word je eigenlijk ook gewassen, je wordt helemaal doorgespoeld." Hij moet bekennen dat hij al jaren niet meer in een wasstraat is geweest. "Ik heb een hele vieze auto en daar voel ik me heel prettig in."