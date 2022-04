Festivalgangers boos: "Wie verkoopt er nou kaarten zonder dat de vergunning rond is?"

Teleurgesteld is Christiaan, nu zijn koningsdagplannen in duigen zijn gevallen. “Ik keek er echt naar uit, het zou mijn eerste festival na corona zijn " aldus Christiaan. Op zijn telefoon leest hij het bericht van de organisatie. "Een ander festival is ook niet te vinden, alles is al uitverkocht", baalt Christiaan.

Christiaan zou samen met zijn vrienden heen gaan - NH Nieuws

Het is groot nieuws vandaag: Oranje Koningsdag gaat niet door. Het festival met twee locaties (Alkmaar & Amersfoort) is afgelast vanwege het ontbreken van een vergunning in Alkmaar. "Ik vind het belachelijk dat je kaarten verkoopt voor iets waar nog geen vergunning voor is", zegt Christiaan.

Quote "Dan moet je al naar groningen ofzo, dat wil je ook niet" Christiaan Segerius

Ook andere festivalgangers reageren verbaasd of teleurgesteld op sociale media als Facebook en Instagram. Ze vragen zich af waarom de organisatie al die tijd mooi weer heeft gespeeld, terwijl het feest blijkbaar nog niet rond was. Christiaan heeft voor zijn hele vriendengroep kaarten gekocht. Wat ze nu gaan doen met koningsdag is nog onbekend. "Ik zei al gekscherend: we moeten zelf maar boxen neerzetten en een feestje op het parkeerterrein bouwen", aldus Christiaan. Doordat het zo laat is afgelast is, hebben Christiaan en zijn vrienden weinig keus waar ze heen kunnen gaan. "Dan moet je al naar Groningen ofzo, dat wil je niet." Waarschijnlijk gaat de vriendengroep met koningsdag naar de Alkmaarse binnenstad. “We gaan lekker rondzwerven en veel drinken, dan wordt het vast ook gezellig”, lacht Christiaan. Onder het bericht van de organisatie op Instagram stromen de reacties binnen: