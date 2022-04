IJmond NL V Nieuwbouw in hun 'achtertuin' zit bewoners dwars: "Deze oase moet behouden blijven"

Een oase van rust is de boomgaard van het Missiehuis in Driehuis. Een voorrecht om er vanaf je balkon op uit te kijken. Het was één van de blikvangers toen Henk van Rixel zijn appartement kocht in het wijkje Nieuw Velserduin.

Drie jaar later zijn er serieuze plannen om huizen te bouwen in zijn 'achtertuin'. De gemeente Velsen staat op het punt een beslissing te nemen over de ontwikkeling van een buurtje met 85 woningen ín en rond het voormalige opleidingsinstituut voor priesters. Daar is Henk van Rixel en met hem een aantal andere bewoners van Nieuw Velserduin niet blij mee. "We hebben er alle begrip voor dat er gebouwd moet worden", zegt hij, vanaf zijn balkon uitkijkend op de kapel van het Missiehuis en de bijbehorende tuin. "Maar het steekt hoe de tuin, die vrij zou blijven, wordt benut. Het gaat ons woongenot verminderen."

Boomgaard zou blijven Zijn benedenbuurman Jan kocht zijn appartement op de begane grond toen zeker was dat de boomgaard behouden zou blijven. "Dat was één van de voorwaarden van de gemeente aan de kopers. Ik vind het onbehoorlijk dat ze zich daar niet aan houden. Wij kijken straks aan tegen een kopgevel van honderd vierkante meter metselwerk...."

Het goede nieuws is dat de projectontwikkelaar gevoelig is voor enkele aanpassingen in het plan die hun uitzicht ten goede gaan komen. Van Rixel: "We hebben goed overleg gehad en alternatieven voorgelegd. We hopen dat die kunnen worden doorgevoerd, want deze oase moet behouden blijven." De gemeente heeft zich nog niet over deze laatste aanpassingen uitgesproken.

"We hebben serieus naar omwonenden geluisterd" De gemeente Velsen zegt in een reactie: "Op basis van de samenspraak is het plan gedurende het proces meermaals aangepast om zowel de ruimtelijke kwaliteit als het draagvlak bij omwonenden te vergroten. Zo zijn de monumentale bomen aan de noordzijde behouden en is het hogere appartementengebouw in de zuidoosthoek vervangen door grondgebonden woningen." "Ook is de open ruimte rondom de kapel vergroot door het verkleinen van bouwvlak van de zuidvleugel van het Missiehuis en het slopen van de sacristie. Eerder is de maximale bouwhoogte van de generatiewoningen al verkleind van 4.5 naar 4,0 meter." "Van 14 januari 2022 tot en met 25 februari 2022 lagen de ontwerpstukken (ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning) ter inzage. Hier konden zienswijzen op worden ingediend. Om aan de bezwaren van omwonenden tegemoet te komen, is de maximale hoogte van de generatiewoningen verder teruggebracht van 4 tot 3,5 meter. Ook krijgen de generatiewoningen groene daken waardoor ze meer opgaan in de omgeving." "Alle aanpassingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Op het startdocument werden 78 reacties ingediend, op het voorontwerp bestemmingsplan 18 reacties en op het ontwerpbestemmingsplan kwamen 10 reacties. Dit geeft aan dat de gemeente serieus heeft geluisterd naar de inbreng van de inwoners en de aanpassingen hebben geleid tot meer draagvlak."

