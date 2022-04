Charterschepen varen uit en volle campings: toeristenseizoen West-Friesland begonnen

Bij Camping de Gouwe Stek in Bovenkarspel snakten ze weer naar een seizoen als vanouds. Het entertainment voor de kinderen kan weer doorgaan en alle faciliteiten zijn weer open. Ook al lieten de boekingen toch nog even op zich wachten. "Het valt op dat iedereen heel last minute boekt nu ook met Pasen", zegt eigenaar Karin de Wit. "Naast corona, heeft ook misschien het natte voorjaarsweer er een rol in."

Ook zien ze dat het aantal Duitse toeristen weer groeit. "Ten opzichte van vorig jaar komen veel meer Duitsers onze kant op, daar waren de coronamaatregelen ook langer nog best streng."

Dat is ook goed nieuws voor de Enkhuizer chartervaart, die het veelal van de Duitse toeristen moeten hebben. Veel boekingen die twee jaar geleden waren gedaan, kunnen nu pas in vervulling gaan. "90 procent van onze klandizie is Duits en 10 procent Nederlands", zegt schipper Jerke van As. Anders dan hij had voorzien, wordt dit zijn allereerste keer dat hij uit vaart. Zijn schip kocht hij in februari 2020, een maand voor de coronacrisis uitbrak.

'We drijven nog'

"Het was heel zwaar, maar we drijven nog. Positief blijven is het enige wat je kan doen." Door een eigen opgezette crowdfundactie, weet hij als jonge 23-jarige schipper de crisis te overleven. "We hadden geen referentiekader, dus ik kwam niet in aanmerking voor vergoedingen."

Op de Gependam in Enkhuizen wordt er volop geschilderd, geschuurd en het laatste onderhoud gepleegd voordat de vloot weer uitvaart. "Zo na Pasen en begin mei gaat de chartervaart pas echt weer helemaal los", aldus Van As. Hoewel het toch nog niet helemaal als vanouds is. "Door de inflatie en de oorlog merken dat sommigen nog een jaartje overslaan."

Duitse toeristen komen weer

Op de vakantieparken zit het ook goed vol dit paasweekend, zegt coördinator Anja Ippel van Team Visit Medemblik, het platform dat alle toeristische attracties omvat. "Het valt echt op dat er weer veel toeristen zijn. Heel veel Duitse toeristen ook. Je zou bijna vergeten dat we vorig jaar door corona achter ons computerscherm zaten en elkaar een beetje aan te kijken en af te vragen: hoe gaan we het doen dit seizoen?"

Daar is nu geen sprake van. Intussen is Anja druk met het nieuwe toeristische informatiepunt 'Meet Medemblik' die deze zomer op de Nieuwstraat opent. Daarnaast is het een winkel met zowel kunst als souvenirs. Vrijwilligers worden ingewerkt om de toeristen hun tripje Medemblik vorm te laten geven.

Volgeboekt

Ook veel visliefhebbers zijn weer in de regio te vinden merkt Hans Ris, eigenaar van vakantiepark De Vlietlanden in Wervershoof. "Vorige week zaten we al volgeboekt voor Pasen. Veel Duitsers boeken de week voor Pasen en het paasweekend. Vorig jaar met corona was het nul natuurlijk, dus we zijn uiterst tevreden nu."

Het vakantiepark ziet ook al een flinke toename in de boekingen voor de nazomer. "Van de zomer tot in september is er ook al veel volgeboekt. We krijgen ook nu nog veel last minute aanvragen, maar moeten helaas al twee weken nee verkopen."