In Enkhuizen repeteren ze nu al voor The Passion van volgend jaar

Vanavond is The Passion op de landelijke tv te zien vanuit Doetinchem, maar ook in Enkhuizen werkt men aan zijn eigen amateurversie van The Passion. Vanwege de corona kon hij dit jaar nog niet doorgaan, maar er wordt nu al gerepeteerd voor 2023.

De hoofdrollen in de musical over de lijdensweg van Jezus worden gespeeld door leden van het jongerenkoor 'Reaching Hands'. Burgemeester van Zuijlen van Enkhuizen is de verteller. Voor de rol van Jezus wordt nog iemand gezocht. "Iedereen mag zich aanmelden, maar het liefst hebben we natuurlijk iemand uit Enkhuizen", zegt Jorien Schipper die zelf de rol van Judas speelt.

Blikvanger

Het moet echt een groot spektakel worden en ook in Enkhuizense sfeer. The Passion in Enkuizen zal gespeeld worden op een boot in de haven en het publiek staat op de kade te kijken en te luisteren. Dat alles aan de voet van de blikvanger van Enkhuizen, de Drommedaris. "Het is de bedoeling dat Jezus met de verrijzenis bovenop de Drommedaris staat en daar het slotlied zingt", vertelt voorzitter van The Passion Enkhuizen Jacintha Floris.

Maar dan moet er natuurlijk wel eerst iemand gevonden worden die Jezus gaat spelen. "We hebben al twee kandidaten, maar we willen eigenlijk nog een auditie doen", zegt Jorien Schipper. Zij doet de PR voor The Passion en zit zelf in het koor Reaching Hands en speelt de rol van Judas. Naast Jezus een van de belangrijkste rollen. Judas is oorspronkelijk een man, waarom speelt Jorien als vrouw deze rol dan? "We vonden het leuk om een van de mannen hoofdrollen te laten spelen door een vrouw. Het is tenslotte 2022, dan moet dat kunnen toch."