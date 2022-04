Oud-raadslid Ruud Pauw (61) overleden: 'Mentor en het geweten van de Zaanse raad'

Oud-raadslid Ruud Pauw is donderdagochtend overleden. Pauw stond aan de wieg van de Zaanse politieke partij Rosa. Hij was al enige tijd ziek en 'wist dat hij niet beter zou worden'. Hij nam op 29 maart, na 24 jaar als raadslid, afscheid van de Zaanse gemeenteraad.

"In die lange periode heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor zijn geliefde

Zaanstreek", aldus het overlijdensbericht. "De successen die hij daarbij behaalde, bijgestaan door een almaar groeiende fractie, zijn niet te tellen."

Pauw is een van de oprichters van de Zaanse politieke beweging Rosa en heeft deze bijna dertig jaar lang geleid, waarvan 24 jaar als raadslid. Pauw was een zeer actief raadslid en heeft in al die jaren maar twee raadsvergaderingen gemist. De partij herinnert hem als 'een mentor en het geweten van de raad van Zaanstad'.

Pauw was al enige tijd ongeneeslijk ziek. "Dat hem een lange lijdensweg bespaard is gebleven, is een kleine troost", schrijft de Zaanse partij.

Erepenning

Op 29 maart ontving Pauw uit handen van burgemeester Jan Hamming de gemeentelijke erepenning. Op die dag nam Pauw afscheid van de Zaanse gemeenteraad. De erepenning wordt toegekend door het college aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd voor de Zaanse gemeenteraad.